Barty, de Minaur headline huge Australian Open day one

Ash Barty will feature in the first night session on Maragret Court Arena. Picture: AP

AUSTRALIAN Ashleigh Barty and Alex de Minaur will headline a big day for homegrown talent on day one of the Australian Open on Monday.

Women's No.15 seed Barty and men's No.27 seed de Minaur will both play on the first day as 14 Aussies take to the courts.

Bernard Tomic, John Millman, James Duckworth, Matt Ebden, Jordan Thompson, Ellen Perez, Astra Sharma, Priscilla Hon, Kimberly Birrell, Zoe Hives, Jason Kubler and Marc Polmans will all also be in action.

The opening day of play will feature defending champions Roger Federer and Caroline Wozniacki, who will both play in the first night session of the tournament on Rod Laver Area.

Rafael Nadal, Andy Murray, Angelique Kerber and Maria Sharapova will all also be in action.

Alex de Minaur will be in action on day one of the Australian Open.

It will be an Australian double-header on Margaret Court Arena for the first night session, with Barty to face Luksika Kumkhum before Tomic plays No.6 seed Marin Cilic.

De Minaur, fresh from his finals appearance at the Sydney International, will also feature on Margaret Court Arena as he plays Portugal's Pedro Sousa in the day session.

Duckworth will play Nadal on Rod Laver Arena in the second match of the day session.

The first match on Rod Laver Arena will feature No.30 seed Sharapova, who takes on qualifier Harriet Dart.

AUSTRALIAN OPEN DAY ONE ORDER OF PLAY

ROD LAVER ARENA - Day session

From 11:00am AEDT

M. Sharapova (30) versus H. Dart (Q)

J. Duckworth (WC) versus R. Nadal (2)

P. Hercog versus A. Kerber (2)

Night session

From 7:00pm AEDT

A. Van Uytvanck versus C. Wozniacki (3)

D. Istomin versus R. Federer (3)

MARGARET COURT ARENA - Day session

From 11:00am AEDT

J. Goerges (14) versus D. Collins

S. Stephens (5) versus T. Townsend

Not before 3:00pm AEDT

A. de Minaur (27) versus P. Sousa

Night session

From 7:00pm AEDT

A. Barty (15) versus L. Kumkhum

M. Cilic (6) versus B. Tomic

MELBOURNE ARENA

From 11:00am AEDT

K. Anderson (5) versus A. Mannarino

M. Sakkari versus J. Ostapenko (22)

K. Edmund (13) versus T. Berdych

Not before 6:00pm AEDT

R. Bautista Agut (22) versus A. Murray

Not before 7:00pm AEDT

P. Kvitova (8) versus M. Rybarikova

1573 ARENA

From 11:00am AEDT

J. Ponchet (Q) versus C. Garcia (19)

G. Dimitrov (20) versus J. Tipsarevic

A. Riske versus K. Bertens (9)

Not before 5:00pm AEDT

M. Ebden versus J. Struff

Court 3

From 11:00am AEDT

A. Kalinskaya (Q) versus A. Sabalenka (11)

S. Tsitsipas (14) versus M. Berrettini

E. Perez (WC) versus Y. Wang

F. Lopez versus J. Thompson

COURT 5

From 11:00am AEDT

C. Eubanks (Q) versus N. Basilashvili (19)

M. Puig versus A. Pavlyuchenkova

Y. Putintseva versus B. Strycova (32)

I. Begu versus A. Petkovic

COURT 7

From 11:00am AEDT

A. Sharma

(Q) versus P. Hon (WC)

P. Badosa Gibert (Q) versus K. Birrell (WC)

P. Gojowczyk versus K. Khachanov (10)

F. Delbonis versus J. Millman

COURT 8

From 11:00am AEDT

D. Vekic (29) versus K. Mladenovic

B. Mattek-Sands versus Z. Hives (WC)

R. Opelka versus J. Isner (9)

G. Monfils (30) versus D. Dzumhur

COURT 10

From 11:00am AEDT

M. Mmoh versus R. Albot

O. Jabeur versus T. Babos

A. Rublev versus M. McDonald

COURT 12

From 11:00am AEDT

K. Boulter versus E. Makarova

B. Haddad Maia (Q) versus B. Pera

M. Basic versus H. Laaksonen (Q)

Not before 5:00pm AEDT

C. Norrie versus T. Fritz

COURT 13

From 11:00am AEDT

M. Kecmanovic (Q) versus F. Verdasco (26)

J. Kubler (WC) versus T. Fabbiano

B. Bencic versus K. Siniakova

Not before 4:00pm AEDT

K. Flipkens versus A. Sasnovich

COURT 14

From 11:00am AEDT

H. Watson versus P. Martic (31)

G. Garcia-Lopez versus R. Haase

M. Polmans (WC) versus D. Kudla

COURT 15

From 11:00am AEDT

S. Cirstea versus R. Peterson

F. Tiafoe versus P. Gunneswaran (Q)

A. Kontaveit (20) versus S. Sorribes Tormo

Not before 5:00pm AEDT

A. Seppi versus S. Johnson (31)

COURT 19

From 11:00am AEDT

Y. Bonaventure (Q) versus S. Vickery

L. Tsurenko (24) versus E. Alexandrova

T. Ito (Q) versus D. Evans (Q)

Not before 5:00pm AEDT

Y. Nishioka versus T. Sandgren

COURT 20

From 11:00am AEDT

M. Vondrousova versus E. Rodina

P. Cuevas versus D. Lajovic

R. Molleker (Q) versus D. Schwartzman (18)

Not before 4:00pm AEDT

V. Lapko versus J. Larsson

COURT 22

From 11:00am AEDT

S. Travaglia (Q) versus G. Andreozzi

M. Niculescu versus A. Anisimova

V. Troicki (Q) versus R. Carballes Baena