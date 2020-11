Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Thursday, November 26

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Mathew James Lambourne

Charlotte Rose Lear

Blake Ross Jury

Caleb Stephen Caldwell

Daniel Phillip Jason Jordan

Christian Lui

Lorna Roseanne Johnson

Renee Janice White

Raymond John Jenkins

Musa Valee Kamara

Emily Victoria Hucker

Gary Ian Zera

Liec Alapayo Manyang

Brenden John Cousins

Gary William Thompson

Ausage Charlie Atilua Valeni

William Max Dalzell

Susan Coppens

Gregory Nicholas Keach

Jackson Townley-Fox

Graham John Perks

Benjamin Peter Lane

Sanjay Kumar Prithvi

Aaron Harley James

Dion Bruce O'Hara

Aaron Stephen Taarnby

Kerry Jayleen Atkinson

Hayden Benjamin Denney

Patrick Gerard Majella Burke

Lauren Jade Taylor

James Piripono Hurinui

Mitchell Ashley Rothmann

Nathan James Martin

Herodia Val Poki-Poki

Matthew Brett Osborne

Steven John Skinner

Noel James Barford

Andrew Scott Ross Wakem

Jacinta Lee Swain

Christopher Joseph Bice

Lily Marie Richardson

Reece Mitchell Heinricy

Allana Reumer

Malcolm James Scott

Dennis Patrick Byrne

Robert John Webb

Thomas Henry Deayton

Warrick Lyall Pacey

Poasa Soi Toomata

Hafid Karour

Musa Kanneh

Michael Wayne Thompson

Luke Aaron Phillips

Robert John Eager

Alan Phan Nguyen

Tyne Mathew Stower

Nykisha Anne Schefe

Mehdi Gholami

Roger John Egan

Kimberly Ann Gladen

Micheal Ross Watts

Warren Leslie Forster

Benjamin Paul Partridge

Dana Anne Zammit

Adam Signorelli

Shakira Marie Gesa

Gordon David Andrews

Owlijah Wade Punch

Candace Penelope Vearing

Ammon Patrick Dubois

Grant Andrew Mcanally

Harley James Tooth

Helen Louise Hill

Daniel Mark Arthurson

Clarissa Suzanne Natalie Perot

Sandra Marguerite Hansen

Jacqueline Gayle Husted

Christos Nicholas Amarandos

Matthew Joel Moss

Jason Carter

Georgie Maree Mcclelland

Corrine Helen Slack

Zildjian Trilok Agusto

Eleisha-Grace St John Hunt

Sarah Marie Madeley

Simon James Henson

Benjamin Michael William Mumford

James Rupert Venture Cramb

Priyanka Gautam

Max Joseph Moore

Ryan Daniel Burr

Jared Shane West

Bobby Eric Brown

Geoffrey David Fuller

Darrell Kevin Melville

Joshua Isaac Pidd

Afrahim Tomas Bayen

Leroy Corkhill

Amanda Kay Jennings

Drew William Wildey

William Thomas Hickman

Luis Fernando Montoya Baena

Brooke Gayedem Whelan

Amy Maree Manning

Jack Christian Dillon

Joseph Bonhoc

Lawrence James Raymond Kelly

Curtis James Denney

Gregory Stephen Kite

Jacinta Anne Cook

Danielle Tarmira James

Charlie Jean Blackwell

Tyler Jesse Trae Peet

Corey Dale Roma

Watsawat Chaiwannatum

Christopher John Mckay

Stevie Rae Blacklock

Zdravko Doug Calic

Christopher James Thomsen

Breanna Amy-Leigh Medwin

Leon Froneman

