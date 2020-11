Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Jake Adam Leon Scott

Nicole Lea Jenkinson

Vachiraporn Rakvisut

Jerome Raymond Fraser Mcmillan

Lachlan James Gorry

Anita Elaine Curtis

Connie Dale Fewquandie

Natasha Lee Krause

Esther Kullach

Rebecca Jayne Tonks

Jamie Page Gibbons

Benjamin Michael Kamst

Dustin Drego

Hung Viet Do

Sommer Leigh Coote

Benjamin Hugh Beddoes

Stacey Leigh Harrison

Jennifer Maree Honess

Graham John Perks

Adam Joseph Woods

Steven Leslie Grace

Janelle Therese Forrest

William Alexander Wyatt

David Andrew Sharples

Jon Anthony Dalton

Darcy Robert Burke

David Allan Rudd

Asai Emmanuel Malual

Christopher Lee Stump

Tina Waterfield

Jacob John Brewer

Timi Macarthur Loli

Aaron John Stewart

Reegan Max Turton

Morgan Lee Davies

Heath Jarrod Lewis

Calum Andrew Scott

Ashwani Ozal

Allana Reumer

Andrew John Schafferius

William James Loli

Prakul Nain

Paul Morrison

David Adam Hunt

Jackson Mckeown

Shaun Kym Vale

Ian James Wilson-Scott

Luke Thomas Cox

Davood Haghdan

Daniel Peter Fowler

Christopher Martin Prouse

John Mitchell Sammon

Barry John Baker

Te Rahui Whitu Tobias Wineera

Michael Raymond Marchetti

Matthew David Barber

Shifraz Sharris Cox

Joseph Bruce Mcleod Marles

Micheal John Schiffke

Blade Clive Boden Richer

Jacob Anthony Ferns

Donald Vilaylath

Gregory Paul Muller

Michael Hughes

Renita Gemala

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, November 27