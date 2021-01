FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Wednesday, January 13

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Courtney Jade Wilshere

Natalie Maree Kennedy

Renee Jody Innis

Jatin Nansi

Nicholas Peter Tomson

Craig David Mcdonald

Ryan Dean Alswang

Danielle Melissa Davies

Nicole Anne Crisp

Jordyn Ashleigh Witt

James Joseph Dowling

Gregory Walter Baker

Dylon Jay Read

Wang Ye Rong

Jiwon Jeong

Renee Louise Harrington

Jack Matthew Oswald

Darryn Gordon Meier

Jacoba Angel Fergestad

Trent Peter Murray Evans

Kingston Yu Hin Fodora Green

Daniel Robson Palmer

Sarah-Jane Fletcher

Benjamin Terrance Turnbull

Cody Alan Randle Hill

Drew Bradley Innes Dempster

Jacob Raymond Anton Purcell

Janice Maree Connell

Kurt Cecil Seaton

Travis John Hodgson

Ricky Lee Andrew

Habitat Joseph Charles Alao

Ahmed Muuse Warsame

Natalie Dawn Edwards

Casey James Laing

Joshua Adam Meiforth

Jane Elizabeth Ryan

Nara Cheng

Tina Dawn Cochrane

Joshua Philip Douglas Price

Joseph Peter Brunet

Latrell Ashley Vogt

Jacob Michael Swan-Mearns

Brendan Roy Anderson

Amna Diwo

Robert Michael O'Brien

Mickaela Anatasia Hoelscher

Shoal Hamilton Laird-Davis

Michael Joseph Creedon

Alexander Peter Denis Hay

Amanda Jane Doughty

Jarrod Arthur Hooke

Errol John Mickelo

Jack Bradley Jacobsen

Jackson Finselbach

Natasha Loena Leon

Christopher Jeffery Lawrence

Quentin Thierry Jacono

Terry Leonard Waia

Emma Jade Dorge

Kirsty Lee

Wayne Leslie Blackburn

John O'Toole

Brooke Patterson

Marcus Crenicean

Matthew Desmond Mills

Callum Scott Robert Welburn

Gawain Broderick Evan Griffiths

Daniel Scott Beau Fresen

Sven Muecke

Benjamin Paul Partridge

Jason Timothy Haaring

Andrew Iain Cummins

Kevin Peter Hourigan

Kingston Royce Meavao-Tato

Katie Nicole Swainson

Seth Glyndwyr Morris

Casey Paul Jones

Mariusz Konczalski

Daryl John Goodban

James Alfred Nolan

Nancy Lena Maree Coolwell

Damien Michael Mills

Keegan Samuel Mclennan

Mohamoud Hussein Ali Ahmed

Brook Dana Currie

Tamyka Jane Enks

Donovan Jye Williamson-Fox

Christian Vince Trovato

Raymond Parker Brown

Dale Stephen Owens

Ebony Alice Simon

Anthony Mark Perkovic

Steven Phrasit Britt

Jeffrey Christopher Small

Henry Phillip Miley

Alexander Paul Pluta

Shaqeel Khan

Natasha Crystal Cheree Contarino

Daniel Alan Pace

Janine Elizabeth Edgar

Bree Moore Fish

Vladislav Vernov

Stephen Drakos

Anthony William Wilson

Aaron Peter Schiffers

Liam Valentine Clifford

Reg Harold Arnett

Robert John Smith

Mohammad Qaisar Khan

Lachlan Jack Hardman

Michael John Wennerbom

Rhys Beaumont Hubbard

Jamieson Wayne Pankhurst

Skye Marie Paton

Yassine Mimoune Boualem

Abuk Chol Nwan

William Adib Samra

Brendan James Westley

Shannel Lisa Redondo

Carl Simon Ronald Franklin

Shanel Marie Davis

Jessie Melora Ara

Natasha Milanio Beeson

Brock Thomas Hunter

Grace Lena-Truus Ryan

Jamie Jason Hasic

Sheree Gynette Skinner

Dylan Ross Byriel

Shannon Macdonald

