Brisbane Arrest Court Magistrates Court: Who is appearing

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Aden Reece Halliday

Kevin Barry Heenan

Isaac James Christian Te Kura

Tyson Coffison

Benjamin Louis Centemeri

Macaulay Harrison Church

Esther Kullach

Deanna Lynley Moorcroft

Jalaallo Deen Sayed

Trinidy Clifford Smith

Jamie-Lee Stretton

Zach Grainger

Jodie Renee Higginson

Christofer Andrew Evans

Andy Muscat

Ryohei Takahashi

Shelley Ann Walton

Damien Wilson

Nelson Joseph Fitzgerald

Raquel Victoria Barreto

Ryan Robert Isaiah

Izaiah Paparoa Romia

Mirko Soprenic

Sandra Jean Prosser

Daniel Roy Carew

Antony Martin Geurtjens

Georgie Maree Mcclelland

Dean Charles Phillip Ross

Shane Christopher Steer

Jade Grainger

Samuel David Sherman

Nathan Clinton William Taylor

Kurt Michael Hillier

Samuel Benjamin Lewis Satrick

Jody Leigh Brimble

Nhat Duc Nguyen

Palu Letoa

Skye Nolan

Teagan Jane Keane

Alexander Richard Black

Abdullah Badaa

Chantelle Alice Maker

Alan Phan Nguyen

Dee Jay Murray

Robert Roy Jervis

James Stanley Jackson

Stephen John Smith

Justin Andrew Braun

Graham John Patterson

Nathan Watkins-Casey

Phebo Karl

Gabriel Jarrod Stickens

Jacob Deleer Elia

Bryan Robert Leslie Turner

Richard Brendon Wayne Saville

James Scott Martin

Ethan Liam Ratahi Williams

Stewart Leonard Mccaskie

Miracle-Tim N Tuia

Dean Noel Cameron

Kirryn Luke Roker

Kapila Darshana Kohu Hennedige

Dalmatia Rose Elizabeth Gagai

Alexsis Jaye Larsen

Christian Jayden Mccartney

Timothy John Fisher

Aaron Luke Lehane

Ky James Swift-Dignam

Jessica Lee Anderson

James Piripono Hurinui

Andrew Potts

Damien James O'Shea

Ella Rose Jedroszkowiak

Jordan Price Wilson

Corey Mark Forster

Tianna Marlene Willis

Joseph John Antalan Rainbird

Robert John Popit

Kaleb Stephen Caldwell

Jake Edward

Colby Wayne Mcalpine

Jamie Leigh Carn

Carmen Patricia Clevens

Jarred Peter Field

Troy Jason Kemp

Sharmarke Mohammed Abdule

Richard John Roberts

Carl John Matheson

Matthew Leigh Allen

Kurt Wayne Parnaby

Timothy Luke Rodgers

Maddison Susan Sullivan

Michael James Bassett

Simon Chun

Richard Broome

Deeann Lee Tanna

Nariko Emma Mcdonnell

Nathan John Freeman

Kuol Malit Arop Deng

Shayne Christopher Robertson

Joshua Robert James Hilt

Jaidyn David Falloon

David Anthony Olive

Scott Stephen Clarke

Mark Gardener

Caleb Stephen Caldwell

Harley James Grant-Forrest

Alice Therese Gallwey-Gordon

Shawn Andrew Wickham

Asai Emmanuel Malual

Ranaiera Ihaia Ross

Conner Grahame Toohill

Kallan Raymond Cole

Nikkitta Margaret Richards

Leanne Caroline Staggs

Allan Grant Suhr

Addison Jay Smith

Magdelena Kataryzna Winter

Joe Palermo

Raymond James Gibson

Shania Fay Joyce Conlon

Jack Christopher Hudson

Deon Anthony Carl Smith

Mirways Sayed

Damien Christopher Law

Zoe Renea Louise Zelow

Atem Juach Ajang

Tye Jade Nielson

Kylie Leanne Pannell

Cindy Judith Collins

Dmitry Sobolev

