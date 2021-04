FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Sharon Marie Pokrajac

Julia Maria Mcbratney Vargas

Ionatana Smith

Brian Keith Turner

Beau Neville James Watson

Brok Marc William Mcnamara

Timothy James Barrett

Lorna Lee Blair

Shaylee Anne Frazer

Paula Marie Hartog

Faith Patrina Kirk

Karl David Burr

Jean Anne Bridge

Maxamilion Pollard

Jaytten Jeffrey Norton Bullough

Tammi Lecia Clarke

Marcel Duval Hopkins

Jethro David Duncan

David John Hargraves

Robert James Steepe

Dylan Jake Anthony Bock

Asai Emmanuel Malual

Merisha Louise Frater

Rowan Alexander Relton

Nikkita Anne Sonter

Breahna Siahn Remynse

Graham Charles Blessington

Jack Jordan Bucolo

Steven Raymond Faulder

Harry Edward Harper Pembroke

Nigel Erin Stafford

Gregory Neil Rogers

Matthew Jordan Thomas

Shannon Higgins

Ross Ty Wager

Alan Phan Nguyen

William Craig Mcmahon

Mickayla Douglas

Tiria Ladine Angela Nicholls

David Joseph Bartlett

Ashley Gordon Wecker

Jennifer Anne Couchman

Warren Peter Sharpley

Peter William Ellis

Gregory William Bellert

Ashley Campbell Burke

Tayla Zanei Pounamu Hurst-Wetere

Natasha Ann Jones

Michael John Casey

Malcolm James Barnes

Taison Grainger

Aamon Yordi Zantvoort

Brian Garry Rayner

Darcel Adrian King

Antony Martin Geurtjens

Yijie Zhuo

Jessica Claire Homans

Jodie Renee Higginson

Amy Lauren Wojcik

Antoni Sitkowski

Joshua Adam Budd

Leonie Alison Brown

Joshua Jordan Rice

Justin Birrell

Gregory Michael Gallen

Damian Earle Ward

Jackson Robert Wood

Adam Jon Anderson

Xavier Gerrard

Matthew James Flintoft

Rory Bowe

Kaine Dylan Hennessy

Renee Christina Riddett

Tanya Louise Bartley

John Paul Hopkins

Aaron Christian Broome

Kenneth Mervyn Burdett

Sonia Dawn Murray

Jessica Lorraine Wilkes

Lauren Marree Mcmahon

Justin Lee Tapscott

