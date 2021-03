FULL LIST: Brisbane (George St) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Peter James Heran

Nathan Wayne Uren

Ayesha Shaye Dey

Daniel John Young

Yassine Mimoune Boualem

Carlin William Mccurley

Phillip Brander

Daniel Szymula

Gary Ian Draper

Ryan Gary William Edmonds

Dean William Nolan

Matthew Elliott

Gareth February

Stanley Robert George Kirk

Zephyr Benjamin Cherrin

Haupai Jane Harris

Yuan Lin

Dylan John Clayton Crowe

John Brown

Manesh Hari Magan

Lucas Robert Keating

Jaymilee Susan Paton

Sean Robert Gayden

Amarnie Ritter

Christofer Andrew Evans

Adam Richard Hilverts

Adrian John Ashton

Lauren Marree Mcmahon

Terence Grant Clark

Alex Ho Yin Cheng

Charles Kenneth Speedy

Kenneth Wayne Jensen

Davinder Singh

Nicholas Patrick Donlen

Julian Michael Korpela

Carla Anne Gleeson

David James Mccallum

Thomas Alexander Browning

Arra Amour Degenaar

Gilbert James Collins

Marlena Diane Drane

Kirsten Amy Pousson

Barry Steven James Warburton

Tully William Salter

Scott Paul Radke

Matthew James Law

Regan Peter Doo

Louis Roza

Paul Gerard Hilder

Sharmarke Mohammed Abdule

Guy Michael Clarke

Ilai Duane Flay

Rodney James Watson

Richard Ussher Roberts

Shane Robert Geale

Luke Dallas Rickards

Brook Dana Currie

Kevin Brian O'Neill

Bronwyn Susan Hocking

Xiuhua Chen

Reece Scott Crombie

Rodrigo Galvao Carchedi

Lauren Jade Coker

Nicole Loren Hopkins

David Matthew Hassall

James Richard Walsh

Jasmine Jamille Hooper

Josipa Pavlic

Sachin Baliyan

Felicia Elizabeth Julie Knox

Kelly-Ann Helen Sloan

David Anthony Paton

Skye Marie Paton

Kelly Elizabeth Johnson

Raymond Joe Morris-Wilson

Bevan James Charles Roberts

Kelvin Terry Roma

Drew William Wildey

Scott Ian Baxter

Jason Fleetwood Fry

Dianne Maree Watts

Quality Control Testing Services Pty Ltd

Cameron Kenwell Cooze

Camilla Madeleine Lauren Harrison

Joshua-Kye George Kleinhans

Ater Emmanuel Malual

Gabriel Jarrod Stickens

Damien Paul Coutts

Carl John Matheson

Clayton Peter Mcmartin

Benjamin Joseph Anslem Azzopardi

Ethan Liam Ratahi Williams

Shane Michael Seaton

Kristi Therese Greig

Tajvinder Singh

Alisha Estelle Leanne Johnson

Felicity Kay Torrens

Rebecca Lee Booth

Louise Ann Rhodes

Heidi Patricia Schulz

Michael Ian Newson

Matthew Whiteside

Andrew Potts

Marie Lydie Anabelle Pousson

Ater Emmauel Malual

David Staskiewicz

Crystal Marie Sawyer

Kaelem Danny Feeney

Steven Leslie Raymond Gray

Trent John Douglas

Danny Glen Crosthwaite

Dylan James Johnson

Benjamin Rodney Evans

Paramjit

David Alex Lannon

Jake Adam Leon Scott

Stephen John Smith

Linda May Hockings

Hannah Margaret Apps

Rudolf Andrzej Szadkowski

Katie Nicole Swainson

Rhys James Williams

David James Baumann

James Terrence Mcconnell

Nicholas James Mccormick

Evelyn Christine Gwilliams

Aaron Jon Orreal

Jedda Coral Blake

Edward Harold Alan Wilson

David Lester Spray

Alexander Keith Christie

Blade James Peters

Mark Gardener

Philip Gerard Ansell

Darrell Kevin Melville

Joshua John Hasen

Brett Michael Kerr

Trevor Atherton

Patrick Junior Oryem

Darryn Gordon Meier

Daniel James Chambers

Jon Paul Cartledge

Waiharore Waikawhia Totore Manthey

Ricky Stephen Gardner

David Michael Lucas

Teneal Patricia Ruth-Ly Hill

Shayne Christopher Robertson

Tobias Steven-James Hamiora

Sky Veronica Jarvis

Deanna Lynley Moorcroft

Ethan Mark Campbell

Sally Ann Gilbert

Stephen Wayne Frost

Luke Anthony Lythgoe

Jemma Christina Sankey

Lyndelle Marie Brooks

Chigbo Nonyelu

Luke James Collings

Juanita Maria Davies

Alicia Ann Riseley

Molly Pamella Catherin David

Roslyn Joyce Nichole Goltz

Juan Jose Henao Salazar

Skylee Anne Summers

Jake Christopher Merrett

Manwella Charles Thomas

Andre John Snajdar

Musa Elsier

Shantel Megan Yates

Alison Jeannie Congdon

Kenneth Allan Ross

Craig Allen Morgan

Philip John Maxwell

Charlene Thomasina Fay Weazel

Tianna Marlene Willis

Huanran Zhang

Athian Aguer Bior

Jack Daniel Johnson

Morgan Kate Nelson

Corrine Helen Slack

Harbhjan Lal

Peter Charles Stubbs

Spiros Valerio Pavlakis

Samantha Lee Warnick

Clint D'Orsay Beard

Jasmine Lee Olding

Lee Simon Schievink

Michael Alexander Long

Peter John Verreyt

Ben Lawrence Stevens

William John Cutler

Morgan Nnamdi Freeman

Todd Scott Whatley

Justin Anthony Rom

Phillip Malcolm Fitch

Stewart James Douglas Hardman

Bronwyn Theresa Panuel

Benjamin James Riley-Winters

Fazhili Joshua Majaliwa

Jacqueline Lorraine Booth

Jessica Elizabeth Brett

Shannon Patricia-Ann Ivinson

Andrew Stuart Perry

Graham Robert Loxton

Nathan John Freeman

Anthony James Wagner

Jay Royce Luckhurst

Shannon Michael Hamers

Daniel Taylor Macdonald

Kirsty Lee

Robert John Bell

Victor Martin Hobbs

Duncan John Martin

Emily-Rose Grace Lucky Lynd Green Smith

Curt Thomas Martin

Danny Steven Moulder

Justin Lee Tapscott

Jon Dennis Gurney

Cameron John Day

Christopher Lloyd Garwood

Jarrad Alexander Stanton Deane

Samantha Jane Von Nida

Christopher Michael Zaulich Collyer

Khanh Viet Nguyen

Clinton Patrick Noy

Tania Zaphia Kazzi

Kimberley Ann Elkington

Matthew David Jackson

Bhodi Jaspa Ford

Narissa Kathleen Mushatt

Renae-Maree Slama

Jason James Jackson

Michael Rohan Worsley

Tung Ngoc Hoang

John Henry Maden

Xander Oliver Maxwell

David Tawake Keith Gin Ratana

Les James Gadd

Jack Anthony Crowdey

Dwaine Robert King

Malcolm Lewis Paul

Zechariah Richard Maihi

Michael David Bartlett

Michael Shane Fraser

Chevon Leilani Princess Wade

Zarach Poutu Mcdonald

Kelly Louise Munro

Mohamed Abdi Musse

Sherie Shandelle Mccarthy

Mark Andrew Pickering

Garry Kevin Dilks

Sharelle Ann Yunker

Ben Michael Conroy

Adam Scott Petrie

Shantel Meagan Yates

Justin David Moore

Bradley Craig James Mcdermott

Travis Charles Burch

Lok Sze Chen

Jonathan Brian Agnew Austin

Matthew Paul Stevenson

Zane Phillip Hungerford

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Wednesday, March 31