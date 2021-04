FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Ali Ebrahimi

Kirsty Yvonne Cossor

James Daniel Gurn

Bryan Robert Leslie Turner

Bill Kennedy

Adahlia Revai Groves-Hardy

Chantelle Dalila Stenersen

Alec Richard Peter Kennedy

Joseph Raymond Coggins-Wolf

Mark Stephen Crump

Sary Ney

Jayden Ramon Gorham

Jessica Louise Trebilco

Christopher Francis Mccarty

Anne Maree Masling

Evelyn Christine Gwilliams

Raylene Beryl Phillips

Shane Lee Bidner

Sebastian Paul Lindores

Diez Francois Kouadio

Leo James Hobson

Scott Nathan Buchanan

Raoul Agapis

Joshua Gregory Vernon

Angela Ruth Bennett

Curt Thomas Martin

Suraj Kumar

Deena Alice Sherwin

Jake Dakota Pottinger

Robert John Bell

David James Wani

Elizabeth Jane Mcnamee

Brooke Kira Large

Benjamin Edward Nix

Jace Alan Bateman

Belinda Lee Newham

Charity Joe Adiko

William Wells

Juan Jose Henao Salazar

Jilan Leeding

David Lester Spray

Brendan Luke Karl Berichon

Daniel John Van Dorssen

Keiwae Trisa Capner

Declan Mitchell Nelson

Mark Andrew Jasch

Lily Amelia Morgan

Stewart James Douglas Hardman

Mary James Wani

Brock Anthony Collins

Nelson Andrae Patea

Kelly-Ann Helen Sloan

Amanda Claire Duroux

Chay John Loneragen

Jason Ian Rousell

Tobias Steven-James Hamiora

Kirsty Louise James

Leslie Scott Saunders

Kathleen Johnson

Innocent Manirambona

Morgan Elizabeth Lyons

Nicole Angela Zarglis

Nollan Dean Landicho

Declan Rhys Dunne

Kirsty Sade Smith

Shaun Kym Vale

Aden Reece Halliday

Pamela Georgie Hauff

Hathikar Prak

Jeffrey Kennedy

Kym Rodney Aaron Tredgold

Kerry-Anne Hill

Benjamin James Nicholas

Pero Bozic

Alex George Daraei

Huanran Zhang

Jay Andrew Mcgrath

Augustine Jabbie

Nicholas Jay Rye

Dwayne Henry Daylight

Rhys Ian Flannery

Iain Lachlan Cain

Sean Stephen Jeffrey Ratliff

Aaron Harley James

Matthew Philip Van Der Merwe

Harley John Bennett

Tanika Warner

Sandeep Kumar

Theron Moodley

Brendan Lee Richters

Dominic Pitcher

Kevin-Julien Emmanuel Melane

Junior Pedebone

Rajaram Sriram

Matthew Sidney Hendry

David Matthew Hassall

Kurt Stephen Anthony Stenz

Stanley Michael Bligh

Rodney James Anderson

Kane Dylan Fitzgerald

Joshua John Hasen

Nicholas Patrick Donlen

Robert Colin Mayo

Yusuf Kareem Deen

Anita Sarita Chopra

Natisha Cara Obah

Bernard Paul Corden

Mitchell Anthony Toki

Hanadi Elkinama Gangulo

Paul Andrew Castle

Alec Cowen-Kennedy

Lisa Yvonne Craig

Beau Jacob Fe'Ao Veraa

Mark Anthony Jackson

Letitia Maree Lacey

John Thomas Chandler

Daniel Robin Hinton

Grace Majaliwa

Lena Jane Gunnis

Brett Michael Kerr

Hayden Thomas Smart

Teneal Patricia Ruth-Ly Hill

Tony Michael Mustonen

Theresa Toni Sainsbury

Mark Raymond Boyes

Angus Allan Jose Uoptila

Maurice Jasson Quarta

Liam Takiwa Cruickshank

Grant Andrew Mcanally

Jason Bradley Gates

Annmarie Forbes

Gianluga Palano

Jaskaran Singh Sangha

Ken Mcleod Frick

Paul Hamilton Lee

Peter Roberts Maxwell

Nathan Robert Wilson

Rebecca Lee Booth

Natalie Jayne Baxter

Kor Nuat Akoy Mijok

Stamatia Chiotis

Anthony James Wagner

Craig William Hansen

Ben Lawrence Stevens

Terence Sean Davis

Tia-Loketi Mahina-Rangi Harvey

Billy David Baker

John Glen Sprogis

Travis Jay Myles

Merrika Maryellen Chappelle

Kenneth Allan Ross

Angus Stephen Hamley

Jay Ashnin Jagadish

Osiah Jonathon Pilton

Taha Zomorodian

Dwaine Robert King

George Timothy Hauff

John Noel Christainsen

Steve Antalan Rainbird

Mark John Avila Griffiths

Theresa Anne Hearn

Shannon Logan

Charlotte Ashanti Porter

Scott Gregory Murray

Jakob Benjamin Leon Gillan-Carroll

Timothy Paul Mulherin

Brendan James Mcguire

Ahmad Hage-Hassan

Amanda Mary Nichols

Jason Thomas Butt

Melissa Anne Muir

Sharai Elizabeth Lancaster

Daniel Ian Hynes

Sharnie Lorre Dean

Claire Erin Wilkinson

Stephen John Peters

Mika Robert Kapua Walsh-Manuirirangi

Dylan James Johnson

Montasr Hassan Angolo

Stephen Albert Long

Luke Aaron Phillips

Jordi Allen Coleman

Jessica Leigh Hope

Nikkitta Margaret Richards

Peter Leslie Williams

Kahurangi David Mariu

Darren John Wilson

Dion John Thompson

Darren Mathew Kapusi

Paul William Dibley-Maher

Sione Lopisei Sime

Jackson Cain Bettridge

Bhodi Jaspa Ford

Julie Anne Mcnaughton

Raymond Frederick Webber

Tony Mihael Waye

Jarrod James Thomas Tanna

Matthew James Booth

Suat Cekin

Christopher Paul Tuohy

Law Yu

Luke Anthony Daryono

Noel John Davis

Bowie Naava Larnach

Grace Estelle May Nicholls-Murray

Eric John Blair

Simon John Hickey

Raymond Luke Bundle

Livingstone Chambers-Blair

John Glen Robert Sprogis

Darren Paul Crilly

Natasha Anne Law

Mark Boyes

Deeann Lee Tanna

Sean Andrew Calver

Jason William Baker

Sarah Katherine Vinson

Abcil Kamara

Gary Michael Coleman

Zaryn Martin Gardiner

Richard Norman Yates

Daniel John Stratford

Robert Graham Thomas

Emmanuel Sahr Pessima

Henry Oliver Leatham

Clint Graeme Heron

Jade Cory Salman

Callum Storm Woods

Teng Bol Santino Deng

Andrew James Bruce-Sanders

Steven Michael Luxford

Melissa Muir

Vernon Anthony Brown

Jon Paul Cartledge

Mark Donald Cougan

Tarnika Deborah Minnie-Fay Roma

Bradley John Avery

William Walter Akseli Mclachlan

Oscar Frederick Wynn Brown

Jy Anthony Hasic

Kellie Ann Corcoran

Olivia Marietta Della-Piana

Jacylyn Ann Hogan

Cristle Maria Ten-Bohmer

Samuel John Teitzel

Harry Edward Harper Pembroke

Connie Dale Fewquandie

Alexander James Musumeci

Deni Maxi Shally

Rodrigo Galvao Carchedi

Paul Francis Oliver

Danny Glen Crosthwaite

Stacey Anne Chadwick

Beau Joseph Carrington

Ceirwy Holden

Jennifer Mary Jones

Afiq Hazry Nazrin

Kristi Therese Greig

Yuan Lin

Ali Baghaei

Garth Andrew Williams

Caleb Stephen Caldwell

Lauren Jade Coker

Mark Douglas Edwards

Joseph Allan Grogan

Alan Douglas Burlock

Simon Ashley Goodman

Deon Charles Sandy

Dean Philip Pearse

Robert Dean Morgan

Laura Fay Foley

Reif Patrick Clancy

Amanda Helen Wallace

Ellen Lela Dallow

Benjamin Thomas Smith

Marsha Aileen Lee Dawson

Carlos Eduardo Imbroisi Filho

Tajvinder Singh

Alaina Ellouise Vaughan

Jacob Unoch Michael Iselin

Philip Stuart Austing

Aaron Frank John Howden

Nickolas Anthony Close

Zinajdo Hasanovic

Kaleb Stephen Caldwell

Edward Allan Davey

Tejash Narayanbhai Parikh

Thomson John Thomas

Jeremy Natan Bauer

Daniel Ian Gray

Abby-Sue Cottam

James Leslie Hockings

Jared James Robb

Kelly Michelle Surmon

Kyaz Latrell Hoani Karaitiana

Fardeen Khan

Michael Shane Fraser

Jean Bernard Arnaud Maya

Shantelle Elizabeth Day

Amanda Jane Doughty

Anthony John Pluta

Lachlan James Mcnamara

Jaimie Lynette Janice Jackson

Nicholi James Tango

Kris Spizzirri

Kylie Elizabeth Butler

Nikita Katrina O'Brien

Richard Matthew Bartulin

Stewart David Smith

Matthew Thomas Wilson

Juanita Maria Davies

Tamyka Jane Enks

Joy Talukdar

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Wednesday, April 21