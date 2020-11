Everybody appearing at Emerald Magistrates Court today

Everybody appearing at Emerald Magistrates Court, Friday, November 27

Everybody appearing at Emerald Magistrates Court, Friday, November 27

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Albert Victor Rankin

Caitlin Tanisha Saunders

Unai Rodriguez

Lloyd Henry Stiegler

Teyre-Freedom Elayne Machen

Kenneth John Geary

Anthony Brian Priestley

Jo-Ane Naba

Shayne Richard Greasley

Micheal Desmond Rankin

Toby Benjamin Williams

Shauna Jane Kangan

Claude Barwoo Peace Der Tyson

Preston David William Phillips

Clayton Lucas Parter

Geordie Gary Johnson

Roberta Nikita Corporal

Leon Troy Masters

Zacchaeus John Docherty

Norman Francis Dorante

Jo-Ane Lee Naba

Lyndon Lyle Lee Law

Haille Sian O'Donoghue

James Francis Winiata

Originally published as Everybody appearing at Emerald Magistrates Court, Friday, November 27