Emerald Magistrates Court appearances for today

Gavel, scales of justice and law books

Gavel, scales of justice and law books

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Inia Ratu Mekerusa

Samuel John Witham

Jake Callaghan

Alan Michael Kelley

Brock Harrison Sellars

Matthew Jonathan South

Kevin Van Der Westhuizen

Stephen Robert Granata

Peta Isabel Herdman

Arlen Arthur Robert Morgan

Tuali Jonah Iona

Jack William Richmond

Steven Samuel Hoek

Lalabhai Ramanlal Patel

Daniel James Henry

Reginald Paul Phillip Hill

Bailey Michael Peter Perkins

Tameka Clare Mary Young

Anita Aloha Stark

James William Ronnfeldt

Casey Jon Phillips

Kiel Geoffrey Handcock

Matthew South

Storm Michael Spurling

Garry Jon Luckel

Haille Sian O'Donoghue

Kizzy Chilly

Brandon John Herbert Gibson

Kate Elizabeth Cotter

Benjamin Mark Peele

Moesha Geehoy

Originally published as Everybody appearing at Emerald Magistrates Court, Friday, December 18