Fields, selections for Rockhampton greyhounds
Race 1 MAIDEN HEAT 1 407M 6:52PM SKY 1
ROCKHAMPTON 1000
1, 6626, ELITE STRIDE, L. Isles
2, 455, SLICK MAC, G. Cluse
3, 7454, MAZE ANGEL, C. Emery
4, 2625, HE FLASH, N. Jackson
5, 3443, PRINCESS HEIDI, A. Suli
6, 585, SO YOU SING, L. Wisener
7, 8532, FAT LADY’S MAGIC, L. Wisener
8, 3538, WINE ME UP, A. Suli
9, 47X, FARMOR SALOONS, M. Brider
10, 7887, MARYBURRA MARVEL, L. Wisener
SELECTIONS: FAT LADY’S MAGIC, HE FLASH, ELITE STRIDE
Race 2 MAIDEN HEAT 2 407M 7:15PM SKY 1
ROCKHAMPTON 1000
1, 3384, MOONLIT KRYSTAL, W. Pirie
2, 5X6, DANA GOOD ONE, A. Suli
3, 3743, LOOSE CHANGE, A. Suli
4, 8446, HOUDINI WHO, G. Cluse
5,, NANNY’S MAGIC, L. Wisener
6, 3, VOLARE’S GIRL, C. Pickard
7, 5766, ROGUE STAR, C. Emery
8, 3442, FISH AND CRIPPS, K. Boody
9, 47X, FARMOR SALOONS, M. Brider
10, 7887, MARYBURRA MARVEL, L. Wisener
SELECTIONS: FISH AND CRIPPS, MOONLIT KRYSTAL, NANNY’S MAGIC
Race 3 NOVICE 407M 7:35PM SKY 1
WENDY MULRY TRAVEL
1, 1645, SURREAL, M. Bube
2, 4762, OFF BREAK, D. Taylor
3, 5636, TOUGH ELLE, A. Suli
4, 1, MOUSTACHE, T. Thorley
5, 7614, BLACK MAGIC RYNO, L. Wisener
6, 4643, RIVERGUM SAL, A. Suli
7, 41, LATIFAH, D. Beckett
8, 4337, MAGENTA GLOW, N. Jackson
9, 3465, RISE TO FAME, M. Brider
10, 4488, MOONLIT EVENING, W. Pirie
SELECTIONS: OFF BREAK, MOUSTACHE, LATIFAH
Race 4 MASTERS 5th GRADE 407M 7:55PM SKY 1
DIPLOCK’S COLLISION REPAIR CENTRE
1, 7567, LONNIE DANGER, A. Suli
2, 1484, HAPPY PANTERA, M. Bube
3, 6564, PERCY’S CURSE, D. Taylor
4, 1657, WESTMEAD WARRIOR, A. Wooler
5, 2582, NAVEED, N. Mulcahy
6, 6835, URBAN FOLK, K. Boody
7, 7238, HAYLEY’S ROCKET, M. Bube
8, 2721, NEXT TIME GADGET, N. Mulcahy
9, X876, DIESEL MAGIC, N. Patterson
SELECTIONS: HAPPY PANTERA, PERCY’S CURSE, HAYLEY’S ROCKET
Race 5 5th GRADE 407M 8:15PM SKY 1
ROCKY FEED & SEED
1, 6243, DYNA SMOKEY, K. Boody
2, 3223, ELECTRON KEV, G. Weeding
3, 2211, MISS WILLIAMS, L. Wisener
4, 2332, KLEMMER BANNER, T. Thorley
5, 1711, ORIENTAL GALE, A. Suli
6, 2133, LARKIN PO, N. Mulcahy
7, 5745, LONGHILL LAD, G. Weeding
8, 8868, DUDE OF DUDS, A. Suli
9, 2834, SHEZA CODE BLUE, M. Bube
10, 3465, RISE TO FAME, M. Brider
SELECTIONS: DYNA SMOKEY, MISS WILLIAMS, KLEMMER BANNER
Race 6 4th GRADE 407M 8:35PM SKY 1
NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD
1, 1453, PLAY WIN, T. Thorley
2, 6185, HERE COMES PAPPA, D. Raines
3, 2624, SAINT GALLON, L. Isles
4, 5127, MISS EMMY, D. Taylor
5, 3342, SLICK SEVEN, D. Beckett
6, 4221, PAUA OF BONDI, R. Weeding
7, 3222, DIGGER’S COVE, N. Jackson
8, 8558, ANGRY ANGUS, C. Emery
9, 3546, DUE TO SIZZLE, D. Beckett
SELECTIONS: SLICK SEVEN, PAUA OF BONDI, DIGGER’S COVE
Race 7 3rd & 4th GRADE 407M 8:55PM SKY 1
DYNAMIC ELECTRICAL
1, 2337, EARLY PROMISE, C. Pickard
2, 2554, RED JAMIE, A. Svensen
3, 7733, BET ON BETTY, L. Wisener
4, 5647, SPEED ACTION, M. Bube
5, 2361, WISE DECISIONS, D. Taylor
6, 1112, CRAIG’S REGRET, D. Beckett
7, 3163, MON MANNY BEACH, A. Suli
8, 3175, OVER TIME, D. Taylor
9, 3546, DUE TO SIZZLE, D. Beckett
SELECTIONS: OVER TIME, CRAIG’S REGRET, WISE DECISIONS
Race 8 4th & 5th GRADE FINAL 510M 9:15PM SKY 1
DON WISENER MEMORIAL
1, 6111, BARCIA BULLET, D. Taylor
2, 8461, TOMMY LAVA, D. Taylor
3, 1741, MIDNIGHT MEMPHIS, C. Pickard
4, 6132, SUMATRAN STAR, C. Emery
5, 4666, REALLY ROYAL, D. Raines
6, 2511, ELLIE GRACE, T. Thorley
7, 2323, SEGREDO, A. Wooler
8, 3245, VEGAS TALKS, D. Raines
9, 7724, KINATE, A. Svensen
10, 7546, CUT THE TALK, D. Raines
SELECTIONS: BARCIA BULLET, ELLIE GRACE, SUMATRAN STAR
Race 9 5th GRADE 407M 9:36PM SKY 1
SANDAL WELDING
1, 1525, VELOCITY SUMMIT, W. Boon
2, 6773, BOSTON HONEY, G. Weeding
3, 2266, SHE’S SNOWY, D. Taylor
4, 8642, MISS MAIA, W. Pirie
5, 6452, AWESOME ALEX, A. Wooler
6, 8517, CROWN XENA, A. Suli
7, 6616, KOORINGA KENDAL, C. Tory
8, 2513, ORIENTAL OLLIE, K. Boody
9, 7727, MUSIC MAESTRO, G. Weeding
10, 3545, CHOPPER’S CHANCE, N. Jackson
SELECTIONS: VELOCITY SUMMIT, SHE’S SNOWY, ORIENTAL OLLIE
Race 10 5th GRADE 407M 9:57PM SKY 1
DINKY DI WEB DESIGN
1, 1843, OREINTAL SUGAR, A. Suli
2, 5373, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie
3, 3274, INFRARED, N. Jackson
4, 7276, TALKING NUMBERS, D. Taylor
5, 7332, ARCHIE HARKS, A. Harker
6, 7516, FARMOR WATCH US, M. Brider
7, 3153, MEXICALI JANE, G. Weeding
8, 8241, VELOCITY ZELMONA, W. Boon
9, 2288, SPRING HERE, C. Emery
10, 5554, LOVES ME NOT, K. Boody
SELECTIONS: MEXICALI JANE, OREINTAL SUGAR, VELOCITY ZELMONA