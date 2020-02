NAMED: 50+ people to face Emerald court

More than 50 people will face Emerald Magistrates Court on Tuesday, February 18.

EACH month a number of people appear in Central Queensland courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone appearing in Emerald’s Magistrate Court today:

Allister, Rosalind Elaine

Allport, Gavin John, Mr

Barrass, Thomas Charles, Mr

Bartlett, James Henry

Bellamy, Jye Thomas, Mr

Borchard, Stanley Joseph, Mr

Bunker, Katie Jane

Burrell, Jayden David

Cash, Brendon Jeffrey, Mr

Cotter, Kate Elizabeth, Miss

Cowley, Isaac Jon

Crossingham, Kyle Robin, Mr

David, Katie Jane

Day, Christopher John

Docherty, Kylia Eyvonne Rose

Duff, Micheal Jordon

Eather Tsiliris, Jeffery James, Mr

Fatnowna, Anita Tewel

Fleming, Alesha Fay

Geary, Kenneth John

Geehoy, Shontae Alyse

Gronbek, Michael John, Mr

Grove, Zack Mathew

Hall, Patrick Michael, Mr

Jasperson, Kaleen Robecca

Jones, Jake Robert Thomas, Mr

Karaka, Jordan Riki, Mr

Kora, Myles Victor

Kyle, Taneal Elizabeth Hope

Lafsky, Thomas James

Lasker, Hannah Yasmine, Miss

Lommerse, Alison Kathleen

Maguire, Stephen Anthony

Malcolm, Walter Prince

Marks, Sara Jayne

Mcdonald, Phillip Steven

Monaghan, Mark David, Mr

Naba, Jo-Ane Lee

Neill, Jesse Kyle

Phillips, Casey Jon, Mr

Pym, Maddy-Louise

Reeves, Jason Hugh, Mr

Richmond, Kim Bernadette

Rogers, Nicky Bernard

Ross, Shane Cedric

Saunders, Caitlin Tanisha

Siddell, Hayden James, Mr

Spencer, Deanne Maria

Stephens-Cunningham, William

Stickley, Jessica Ann, Miss

Stiegler, Lloyd Henry

Tiare, Joe Rasiga

Turner, Shayne Dylon, Mr

Tyson, Eric Charles

Wehipeihana, Tyscheen Chasis James

Wilson, Moses Maclean