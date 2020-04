NAMED: A list of people facing Emerald court

A number of people will face Emerald Magistrates Court.

EACH month a number of people appear in Central Queensland courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone facing Emerald's Magistrate Court via phone call to Brisbane.

Allport, Gavin John, Mr

Carney Greenaway, Jackson George, Mr

Docherty, Brandon Mccauley

Docherty, Kadiesha Bryanne Frances, Mrs

Docherty, Kylia Eyvonne Rose

Flanagan, Darren Leslie Peter

Hoek, Steven Ben

Leal, Alan Leslie

Machen, Teyre-Freedom Elayne, Miss

Saunders, Fiona Lyniese

Taylor, Aidan William

Uimonen, Michael Johannes, Mr

Uimonen, Steven Ensio

Welch, Donald